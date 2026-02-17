ULTIME NOTIZIE 17 FEBBRAIO 2026

Board of Peace, Tajani: governo accetta invito Usa a prima riunione

Roma, 17 feb. (askanews) - "Il governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione americana a presenziare in qualità di paese osservatore alla prima riunione del board offfice in programma giovedì a Washington. Questo è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni nell'Aula della Camera sul "Board of Peace".

"L'Unione Europea - ha proseguito Tajani - ha già confermato la partecipazione con la presidenza di turno e con un rappresentante della commissione. Parteciperanno anche tutti i principali partner della regione, penso all'Egitto, alla Giordania, l'Arabia Saudita, al Qatar, anche all'Indonesia, il più grande paese musulmano al mondo. Come potrebbe l'Italia non essere presente dove si discute e si costruisce la pace in Medio Oriente, la presenza di tutti i principali attori regionali".

"Per questo parteciperemo alla riunione di Washington, forti dell'importante contributo che il nostro paese ha messo in campo sin dal primo momento per il cessate il fuoco e per l'assistenza umanitaria alla popolazione della Striscia attraverso Food for Gaza", ha sottolineato il ministro degli Esteri.

