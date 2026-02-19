Board of Peace, Casa Bianca: organizzazione legittima, piani ambiziosi

Washington, 19 feb. (askanews) - La Casa Bianca difende il "Board of Peace" voluto dal presidente Donald Trump dopo che il Vaticano ha annunciato che non vi prenderà parte. Durante un briefing, la portavoce Karoline Leavitt ha definito l'organismo "legittimo" e ha parlato di una decisione "profondamente sfortunata".

"Il presidente Trump ospiterà una riunione del Board of Peace presso il Donald J. Trump Institute of Peace, dove annuncerà che gli Stati membri hanno promesso più di 5 miliardi di dollari per gli sforzi umanitari e di ricostruzione a Gaza e si sono inoltre impegnati a fornire migliaia di unità di personale alla Forza internazionale di stabilizzazione e alla polizia locale per mantenere sicurezza e pace per i cittadini di Gaza".

A chi le ha chiesto un commento sulla decisione del Vaticano di non aderire al 'Board of Peace', Leavitt ha replicato: "Abbiamo visto. Penso sia profondamente sfortunato. La pace non dovrebbe essere di parte, né politica, né controversa. E naturalmente l'amministrazione vuole che tutti coloro che sono stati invitati ad aderire al Board of Peace vi partecipino". "Il presidente - ha poi aggiunto - ha un piano e una visione molto ambiziosi per ricostruire e rilanciare Gaza, che sono già in corso grazie al Board of Peace. Si tratta di un'organizzazione legittima con decine di Paesi membri da tutto il mondo. Riteniamo che questa sia una decisione sfortunata".