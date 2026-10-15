Bluvacanze: l'AI aiuta a scegliere, ma pochi la usano per prenotare

Rimini, 15 ott. (askanews) - L'intelligenza artificiale è già entrata nelle abitudini dei viaggiatori europei, soprattutto per cercare destinazioni e confrontare le proposte, mentre il suo utilizzo per acquistare direttamente una vacanza riguarda ancora una quota limitata del mercato. Al TTG Travel Experience di Rimini, dove il Politecnico di Milano ha presentato la prima indagine europea sul viaggiatore, Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze, spiega come sta cambiando il rapporto tra tecnologia, turisti e agenzie di viaggio.

"L'intelligenza artificiale nella definizione, nella scelta di un viaggio è diventata già una realtà nei consumatori, nei viaggiatori europei. Oggi - spiega Pellegrino - è una realtà ancora marginale, limitata prevalentemente alle fasi di scouting, di ricerca, quindi delle soluzioni, ma è sicuramente un compagno di viaggio che avremo sempre più in modo incisivo nei prossimi anni".

"Se parliamo dell'intelligenza artificiale come strumento di finalizzazione, quindi di acquisto di e-commerce puro, oggi è ancora residuale, sono pochi punti percentuali, ma i trend di crescita questa tecnologia, anche in questo settore crescerà molto velocemente e quindi siamo sicuri di vedere dei trend con una progressione geometrica nei prossimi anni", prosegue. "Esistono delle community che si differenziano per tipologia, per interessi o per nazionalità, quindi non possiamo neanche generalizzare i viaggiatori europei per country di provenienza, però è indubbio che esistono delle specificità e queste vengono ben rappresentate anche nel turismo del futuro".

"Oggi l'intelligenza artificiale viene utilizzata dal consumatore - conclude Pellegrino - esattamente come veniva prima con i motori di ricerca, semplicemente che è un modo molto più facile e veloce di sintetizzare le informazioni e di restituirle in modo organico, quindi non cambia poi molto il rapporto rispetto anche al secondo passaggio con l'agente di viaggio. Voglio ricordare che l'81% degli agenti viaggio italiani utilizza quotidianamente l'intelligenza artificiale".