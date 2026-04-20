Blue Origin per la prima volta riutilizza propulsore razzo New Glenn

Cape Canaveral, 20 apr. (askanews) - Blue Origin, la società spaziale statunitense del fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha effettuato per la prima volta un lancio riutilizzando un propulsore del suo razzo New Glenn. Lancio e atterraggio sono stati un successo, mentre è fallita la messa in orbita del satellite trasportato (BlueBird 7 di AST SpaceMobile), finito in un'orbita sbagliata.

New Glenn, già lanciato due volte ma solo con booster nuovi, è partito da Cape Canaveral e poi riatterrato senza problemi su una piattaforma galleggiante sull'Oceano. Un passo avanti enorme per il settore spaziale che contribuirà a ridurre i costi e aumentare la frequenza dei lanci.

Una pratica per cui Blue Origin è in diretta concorrenza con SpaceX di Elon Musk, pioniera nel riciclo dei booster.