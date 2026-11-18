Genova, 18 nov. (askanews) - Il futuro della filiera marittima, tra politiche infrastrutturali, ammodernamento delle flotte e competitività industriale, al centro dei lavori del BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show di Genova. Un confronto a tutto campo sul ruolo strategico del sistema portuale e cantieristico italiano, che passa innanzitutto dal sostegno istituzionale e dagli investimenti sulle infrastrutture.

"Oggi dovrebbe concludersi la discussione in commissione sulla riforma, che sarà quindi pronta per andare al voto alla Camera. Si è deciso di calendarizzarla dopo la legge di bilancio, quindi a fine dicembre o più probabilmente a gennaio, e mi auguro che nei primi mesi dell'anno diventi legge dello Stato. Questo ci consentirebbe di avere uno strumento per reperire nuove risorse per gli interventi sui porti italiani, ma soprattutto una programmazione decennale degli investimenti coordinata tra livelli locali e nazionali, ognuno con le proprie responsabilità, così da evitare lo scaricabarile e il rischio di un eccessivo indebitamento delle Autorità portuali" ha dichiarato Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sul fronte industriale, nella sessione "I cantieri europei in primo piano: riparazioni e refitting", moderata da Matthew Smith, il focus si è concentrato sulle soluzioni innovative per l'allestimento navale e la riqualificazione di bordo, leve fondamentali per il valore aggiunto del comparto.

"Oggi, in questo momento storico, un armatore vuole comprare da noi l'annullamento del rischio, sia dal punto di vista del delivery - che non è da poco - sia per la parte tecnica, quindi l'execution. Noi abbiamo puntato molto sul garantire queste due condizioni, potendo contare su una filiera integrata nostra, frutto anche di tutto il percorso di M&A portato avanti in questi anni. La componente finanziaria ci ha aiutato molto e ci consente oggi di approcciare gli armatori con un package molto omnicomprensivo, offrendo un vero servizio chiavi in mano che, soprattutto sul refitting, è fondamentale" ha aggiunto Riccardo Pompili, Amministratore delegato De Wave.

Il tema della capacità cantieristica come pilastro di sicurezza marittima, innovazione e autonomia strategica per l'Europa è stato invece approfondito nella plenaria "Has Shipbuilding Capacity Become a Strategic Geopolitical Asset?".

"La subacquea sta diventando sempre più importante e il ruolo dell'Italia lo testimonia: il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea è assolutamente centrale. Noi come RINA ci stiamo investendo da parecchi anni; nel 2013 abbiamo acquisito un centro d'eccellenza, il Centro Sviluppo Materiali, che era lo storico centro di ricerca per la siderurgia italiana e che oggi sta lavorando moltissimo in collaborazione con la Marina Militare e con Fincantieri, perché parliamo di materiali destinati a grandi profondità, in ambienti particolarmente ostili" ha concluso Paolo Moretti, CEO RINA.

Un quadro che conferma la sinergia tra istituzioni, industria e servizi ad alto contenuto tecnologico come fattore decisivo per consolidare la leadership europea nell'economia blu.