Genova, 20 nov. (askanews) - Si è chiusa ieri al Padiglione Blu di Genova la prima edizione di BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show, la rassegna biennale dedicata all'economia del mare che ha registrato oltre 3.000 presenze. Una quattro giorni che ha acceso i riflettori su un comparto da 224,9 miliardi di euro in Italia e che vede il Paese primo in Europa per passeggeri movimentati nei porti, con 93,5 milioni pari al 22,4% del totale Ue. La giornata conclusiva è stata segnata dall'intervento in diretta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: "Possiamo anche fare altri quindici forum, ma l'importante è lavorare insieme a Rixi, a voi e alle associazioni sulla "Porti d'Italia SpA". Il testo arriverà in aula a gennaio e l'obiettivo è che prenda forma entro la fine della legislatura. Non toglierà autonomia ai porti di Genova, Trieste o Palermo, ma offrirà una cornice utile per competere con Amburgo e Rotterdam ed evitare che gli scali marchigiani e abruzzesi si contendano dieci container. E poi possiamo correre spediti sul Terzo Valico, che so essere un tema fondamentale non solo per Genova, ma anche per Milano e Torino, per tutto il triangolo industriale: siamo al 97% di avanzamento dei lavori, con tre miliardi di maggiori oneri coperti".

Tra gli appuntamenti principali dell'ultima giornata, la sessione plenaria 'In conversazione con Gianni Onorato: il futuro delle crociere nel Mediterraneo', per fare il punto su nuove destinazioni, transizione energetica e integrazione tra flotta e porti.

"Il Mediterraneo è in crescita, soprattutto nella bassa stagione. Quest'anno come MSC abbiamo operato nel bacino con ben cinque navi anche in inverno: questa destagionalizzazione porta benefici concreti in destinazioni poco affollate dal turismo, dove in alcuni casi la crociera diventa una delle principali fonti di sostentamento per tante attività commerciali" ha dichiarato Gianni Onorato, Amministratore delegato MSC Crociere.

Spazio anche alla voce delle principali associazioni italiane dei porti, della logistica e dello shipping, riunite per fare il punto sulle prospettive di crescita del cluster marittimo.

"L'aspetto positivo è che il settore è stato rappresentato in tutti i suoi comparti. È un segnale incoraggiante e coerente con il percorso che stiamo cercando di realizzare negli ultimi anni: dare al nostro comparto un'attenzione e una visibilità non solo commerciali, ma soprattutto sistemiche nei confronti delle istituzioni, per farne comprendere la reale importanza" ha concluso Stefano Messina, Presidente Assarmatori.

Un bilancio positivo per l'esordio della manifestazione, che ha confermato la centralità della blue economy come asset strategico per lo sviluppo economico e la competitività internazionale del Paese.