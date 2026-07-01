ULTIME NOTIZIE 01 LUGLIO 2026

"Blu", il nuovo singolo di Chiara Castiglione

Roma, 3 lug. (askanews) - "Blu" è il nuovo singolo di Chiara Castiglione che sarà contenuto nel suo prossimo Ep in lavorazione. Un brano ispirato da un'esperienza di vita che si spegne dopo un lungo e duro percorso di cure. Chiara lo scrive e lo dedica ad un familiare molto amato. Attraverso le immagini semplici che il testo descrive, il brano prende forma e racconta di quel momento di sospensione in cui il dolore si intreccia ai ricordi, trasformando la nostalgia in uno spazio di riflessione e rinascita.

Il brano è un viaggio emotivo che attraversa il dolore senza cercare scorciatoie. Dice Chiara: "Quando la perdita di una persona cara ci annienta, ciò che resta è l'amore di chi continua a esserci. La vicinanza delle persone rimaste diventa una forza capace di accompagnarci oltre la sofferenza".

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