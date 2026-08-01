Blitz della polizia tra campi rom e tendopoli: 10 arresti

Milano, 1 ago. (askanews) - Dieci persone arrestate, 17 denunciate e 14 espulse. È il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato a Roma, Casoria, Bari, Bitonto e nella tendopoli di San Ferdinando, nel Reggino.

Nel complesso sono state identificate 1.184 persone e controllati 194 veicoli. Sessanta cittadini stranieri sono stati accompagnati nelle questure per verificare la regolarità della loro posizione.

A Roma, nei campi di via Candoni, via Salviati e via Gordiani, sono state arrestate nove persone. Le accuse riguardano, a vario titolo, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violazione del divieto di avvicinamento e detenzione di droga ai fini di spaccio. Sequestrati anche 3.500 euro in contanti.

A San Ferdinando sono state perquisite 60 tende e sequestrate decine di armi bianche. Dodici persone irregolari sono state espulse. Le strutture della tendopoli sono state abbattute e gli occupanti trasferiti in altri alloggi.

A Casoria è stato arrestato un cittadino serbo ricercato dal 2017 per furto aggravato. Sedici persone sono state denunciate per furto di energia elettrica.

A Bari e Bitonto sono state identificate 75 persone, eseguite 11 perquisizioni e controllati 19 veicoli.