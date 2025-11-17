ULTIME NOTIZIE 17 NOVEMBRE 2025

Blitz dei carabinieri contro la camorra: 44 arresti nel Napoletano

Milano, 17 nov. (askanews) - Una articolata operazione contro la camorra nel Napoletano ha portato all'arresto di 44 persone, 34 in carcere e 10 ai domiciliari. Ad eseguire le misure i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna su ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli e richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini hanno fatto emergere il controllo diretto e indiretto della camorra, e particolarmente del clan Russo, sul territorio di Nola e i comuni limitrofi "di tutte le attività di carattere economico" soprattutto nel ramo immobiliare: i reati vanno dalla estorsione all'esercizio abusivo di giochi e scommesse, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i rispettivi clan camorristici di appartenenza.

C'è anche un presunto caso di voto di scambio che riguarda le elezioni amministrative nel Comune di Cicciano, maggio 2023, e quelle del Comune di Casamarciano, giugno 2022.

CRONACA
2
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi