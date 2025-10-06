Blitz contro il narcotraffico internazionale, 71 provvedimenti

Roma, 6 ott. (askanews) - Vasta operazione contro il narcotraffico internazionale in diverse regioni italiane. I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito 71 provvedimenti emessi a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.

L'operazione, denominata "Termine", si è svolta tra le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, con oltre quattrocento carabinieri e il supporto dei reparti territorialmente competenti, oltre allo squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", ai Nuclei Cinofili e all'11esimo Nucleo Elicotteri di Cagliari.