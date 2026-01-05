ULTIME NOTIZIE 05 GENNAIO 2026

Blitz anti-droga in provincia di Teramo, sequestrati 100 kg di droga

Roma, 5 gen. (askanews) - Oltre 70 kg di hashish, circa 30 di cocaina e oltre 3 di eroina. Oltre 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati dalla polizia di Teramo dopo il blitz in un'abitazione di Nereto, in Abruzzo. Arrestato un cittadino albanese.

Nella sua abitazione è stato scoperto un vero e proprio hub della droga, con hashish ed eroina nascosti in un locale adibito a rimessa per gli attrezzi, mentre parte della cocaina era all'interno di fusti interrati nel giardino.

Secondo l'accusa, lo stupefacente era pronto per essere ceduto a terzi. Rinvenuti e sequestrati anche 30 kg di sostanza per il taglio, bilancini e bilance digitali, una macchina per il sottovuoto, una pressa idraulica e materiale per il confezionamento della droga.

