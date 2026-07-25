ULTIME NOTIZIE 25 LUGLIO 2026

"Blade Runner 2099" svelato al Comic-Con di San Diego, con Michelle Yeoh e Hunter Schafer

Roma, 25 lug. (askanews) - Bisognerà attendere il 25 novembre 2026, quando debutteranno in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo tutti gli otto episodi di "Blade Runner 2099". Ma al Comic-Con di San Diego Prime Video, oltre alla data di rilascio, ha svelato il teaser trailer della miniserie con Michelle Yeoh e Hunter Schafer di fronte a oltre 6.500 fan accorsi per un panel dedicato insieme a Yeoh e Schafer, alla showrunner Silka Luisa e agli executive producer Andrew Kosove e Broderick Johnson. L'attesa serie è basata sull'immaginario creato dal film di Ridley Scott, basato sul romanzo di fantascienza di Philip K. Dick.

Cinquant'anni dopo gli eventi di "Blade Runner 2049", Los Angeles è rinata, ma non grazie all'umanità. Cora, una fuggitiva, assume un'ultima identità in un estremo tentativo di smettere di scappare: quella di una Blade Runner. Costretta a collaborare con Olwen, un Replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità in grado di far crollare la loro fragile città.

Il cast principale include Dimitri Abold (Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente) e Lewis Gribben (Somewhere Boy), insieme alle star Michelle Yeoh e Hunter Schafer. Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Nell - Rinnegata), Johnny Harris (Un gentiluomo a Mosca), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga) e Maurizio Lombardi (Ripley) figurano come guest star della serie in ruoli ricorrenti.

Silka Luisa è showrunner ed executive producer insieme, tra gli altri, a Ridley Scott. Jonathan van Tulleken (Shogun) è executive producer e regista dei primi due episodi della miniserie. Steven Johnson è co-executive producer.

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