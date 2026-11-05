Bisio (Engineering): ok cybersicurezza, ma oggi mancano competenze AI

Roma, 5 nov. (askanews) - "Bisogna probabilmente spingere gli investimenti sulla cybersecurity di quanto non facessimo prima. L'Italia investe più o meno come la media dei Paesi europei, forse leggermente sotto, ma il trend è chiaramente in crescita. Quello in cui l'Italia è scarsa, ma è scarso un pochino tutto il mondo, sono le competenze, per cui in realtà bisogna accelerare enormemente sulle competenze AI": lo ha affermato Aldo Bisio, ceo di Engineering Group, a margine della seconda edizione dell'Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.

"Come capo di un'azienda importante, perché parliamo di 14.000 dipendenti, è chiaro che in questo momento la priorità numero uno, anche nelle teste di tutti i miei colleghi, sia come accelerare la transizione e attraversare il guado da un mondo senza AI a un mondo che sarà interamente AI", ha aggiunto.