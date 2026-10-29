Biometano/Biometano, Vigilante: contributo sicurezza energetica

Roma, 29 ott. (askanews) - Vinicio Mosé Vigilante (Amministratore Delegato GSE) è intervenuto al convegno "Biometano: innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo", che si è svolto presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti, CIB - Consorzio Italiano Biogas ed EBA - European Biogas Association. "Il biometano - ha detto - coniuga transizione energetica, competitività e sviluppo dei territori. Valorizzare i sottoprodotti agricoli e i reflui zootecnici significa trasformare le risorse locali in energia rinnovabile, creando nuove opportunità per le imprese agricole e contribuendo alla sicurezza energetica del Paese. Il GSE, per conto del Governo, sostiene questo percorso attraverso la gestione degli incentivi e l'accompagnamento delle imprese nella realizzazione degli investimenti. L'obiettivo è tradurre il potenziale della filiera in benefici concreti per il sistema produttivo e le comunità locali".