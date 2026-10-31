ULTIME NOTIZIE 31 OTTOBRE 2026

Biometano, sen. De Carlo: agricoltura centrale

Roma, 31 ott. (askanews) - Per Luca De Carlo (Presidente della IX Commissione Industria e commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica) "Abbattere i costi di produzione, andare incontro alle esigenze degli agricoltori, fare un favore all'ambiente riducendo l'utilizzo delle fonti fossili: questi i grandi obiettivi, centrali, quando si parla di agricoltura e politiche agricole. Risultati che possiamo ottenere anche grazie all'utilizzo del biometano. Dobbiamo lavorare molto sulla comunicazione: le ritrosie sul biometano si basavano sulla credenza che l'allevamento delle vacche fosse necessariamente un fattore inquinante, ma abbiamo ampiamente dimostrato la differenza tra le emissioni dei diversi gas; con questi presupposti però era impossibile prima avviare un ragionamento. Dobbiamo quindi raccontare, e raccontare bene: contro i facili slogan dobbiamo spiegare quello che facciamo, per rinsaldare la straordinaria alleanza tra chi produce e chi consuma; dobbiamo coinvolgere i giovani, perché l'agricoltura oggi è innovazione e non è ferma a 100 anni fa; dobbiamo valorizzare il coinvolgimento delle comunità, perché i territori opereranno sempre e solo per il proprio bene. In poche parole, dobbiamo far percepire ai cittadini l'agricoltore per ciò che è realmente: una persona attenta all'ambiente e non un grande inquinatore".

De Carlo è intervenuto in occasione dell'incontro "Biometano: innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo", che si è svolto presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti. Promossa da Fondazione UniVerde, Coldiretti, CIB - Consorzio Italiano Biogas ed EBA - European Biogas Association, l'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle principali forze parlamentari, della ricerca e delle imprese.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi