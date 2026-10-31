ULTIME NOTIZIE 31 OTTOBRE 2026

Biometano, Samarati: nuovo decreto allarghi biomasse utilizzate

Roma, 31 ott. (askanews) - Claudio Samarati, Consulente Biogas Merse e Responsabile Permitting IGW, è intervenuto in occasione dell'incontro "Biometano: innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo", che si è svoltopresso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti. Promossa da Fondazione UniVerde, Coldiretti, CIB - Consorzio Italiano Biogas ed EBA - European Biogas Association, l'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle principali forze parlamentari, della ricerca e delle imprese. Samarati ha illustrato il percorso aziendale chiedendo interventi in materia di allargamento delle biomasse utilizzate.

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