Biometano, Samarati: nuovo decreto allarghi biomasse utilizzate

Roma, 31 ott. (askanews) - Claudio Samarati, Consulente Biogas Merse e Responsabile Permitting IGW, è intervenuto in occasione dell'incontro "Biometano: innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo", che si è svoltopresso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti. Promossa da Fondazione UniVerde, Coldiretti, CIB - Consorzio Italiano Biogas ed EBA - European Biogas Association, l'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle principali forze parlamentari, della ricerca e delle imprese. Samarati ha illustrato il percorso aziendale chiedendo interventi in materia di allargamento delle biomasse utilizzate.