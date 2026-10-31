ULTIME NOTIZIE 31 OTTOBRE 2026

Biometano, Forattini (PD): opportunità concreta agricoltori

Roma, 31 ott. (askanews) - Per Antonella Forattini (Capogruppo PD-IDP nella XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati) "Il biometano è un'opportunità concreta per i nostri agricoltori, soprattutto in una fase segnata da costi energetici sempre più difficili da sostenere. Investire nella produzione di energia rinnovabile significa rafforzare la competitività delle aziende agricole, valorizzare le risorse del territorio e contribuire alla transizione energetica. Questa opportunità deve però essere accompagnata da regole chiare e da una pianificazione rigorosa. Gli impianti non possono diventare oggetto di speculazioni né essere realizzati senza una valutazione attenta degli effetti sul territorio. Servono investimenti responsabili, sostenibili e coerenti con le esigenze delle comunità locali. È quindi indispensabile coinvolgere tutte le istituzioni, a partire dagli enti locali, che conoscono le caratteristiche dei territori e devono partecipare alle decisioni. Particolare attenzione va riservata alle infrastrutture viabilistiche: la loro adeguatezza è una condizione essenziale per garantire la sostenibilità degli impianti, ridurre l'impatto sulla mobilità e tutelare la qualità della vita dei cittadini".

Forattini è intervenuta in occasione dell'incontro "Biometano: innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo", che si è svolto presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede nazionale di Coldiretti. Promossa da Fondazione UniVerde, Coldiretti, CIB - Consorzio Italiano Biogas ed EBA - European Biogas Association, l'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle principali forze parlamentari, della ricerca e delle imprese.

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