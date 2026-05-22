Biodiversità, Barbaro (Min. Ambiente): a giugno ddl su aree protette

Roma, 22 mag. (askanews) - "La biodiversità è un patrimonio ecologico fondamentale per la difesa dell'ambiente e questo passa attraverso le aree protette, che in Italia rappresentano circa il 23 % del territorio nazionale, con un sistema molto delicato, per alcuni versi complesso perché rappresentato da più soggetti giuridici. Stiamo mettendo a punto la riforma della legge 394 che governa la vita delle aree protette. Siamo in dirittura di arrivo e contiamo di presentare il disegno di legge governativo entro il mese di giugno". Lo annuncia il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, intervenendo alla cerimonia di premiazione della XVII edizione di Obiettivo Terra, a Palazzo Valentini, a Roma.