ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2025

BIMSummit 2025, sfide e opportunità della transizione digitale

Milano, 2 ott. (askanews) - Oltre 400 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, Enti, imprese e professionisti: l'edizione 2025 del BIMsummit, appuntamento biennale promosso da Harpaceas, ha fatto il punto sulle sfide e le opportunità della transizione digitale nel settore delle costruzioni. L'evento, ospitato a Palazzo Castiglioni a Milano, ha affrontato temi che stanno ridefinendo il futuro del comparto: Intelligenza Artificiale, Digital Twin, Cybersecurity e Digital Ethics, tracciabilità dei materiali, sensoristica intelligente e Blockchain.

"Quello che si può dire innanzitutto - ha detto ad askanews Luca Ferrari, amministratore delegato di Harpaceas - è che è emersa l'importanza strategica della trasformazione digitale, soprattutto, tenendo conto che ormai non riguarda più alcune divisioni o dipartimenti degli enti o delle aziende come avveniva fino a poco tempo fa, ma tutta l'organizzazione. Un altro elemento che emerso in maniera centrale e strategico è l'importanza del dato. Ormai il dato è diventato un vero proprio fattore di produzione, come storicamente lo sono stati la forza lavoro e il capitale. Tra l'altro questa considerazione è ben presente nelle recenti linee guida dell'Unione Europea".

Il tema della digitalizzazione è fondamentale anche per le pubbliche amministrazioni. "Ci sono due cose importanti - ha aggiunto Pietro Baratono, coordinatore scientifico della Commissione di Monitoraggio del BIM - una è la leadership pubblica, la consapevolezza della dirigenza della pubblica amministrazione. Il secondo è la formazione delle persone. Formazione basata su corsi, possibilmente non i famosi corsi delle società che fanno quelle 15-16 ore. Stiamo parlando di corsi un pochettino più seri e per arrivare nelle unità più strutturate della pubblica amministrazione a master di secondo livello".

Il summit è stata anche l'occasione per ragionare sul ruolo di Harpaceas e sul modo in cui l'azienda guarda al futuro. "Harpaceas, intende continuare ad investire con decisione nell'ambito della trasformazione digitale - ha concluso l'ad Ferrari - in particolare ribadendo l'impegno per una maggiore sostenibilità e una maggiore sicurezza. Sicurezza non solo del dato, ma anche sicurezza durante le fasi di realizzazione delle opere. Mi riferisco in particolare all'utilizzo di tecnologie come l'intelligenza artificiale o la computer vision che possono attenuare il rischio di incidenti in cantiere. E poi anche durante la fase di esercizio, quindi con i monitoraggi strutturali che consentono di intervenire in maniera preventiva".

Il BIMsummit 2025 è stata anche l'occasione per aggiornarsi, fare networking e condividere esperienze, con l'obiettivo di favorire la collaborazione e rafforzare la competitività e la sostenibilità del settore delle costruzioni.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi