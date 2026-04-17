BiM protagonista della Milan Art Week con Paper/Northern Lights

Milano, 17 apr. (askanews) - BiM diventa protagonista della Milano Art Week, la settimana dell'arte contemporanea promossa dal Comune di Milano, e della Milano Design Week. Il progetto di rigenerazione urbana che sta trasformando un intero isolato in Bicocca in un nuovo business district vedrà, infatti, l'esposizione di Paper/Northern Lights di Gianni Pettena, come raccontato da Michelangelo Giombini, Head of Product Development & CEO di Manifattura placemakers: "L'arte contemporanea, insieme al design e alla fotografia, è al centro del nostro progetto. Proprio dalla fotografia contemporanea abbiamo iniziato qualche anno fa, attivando alcuni spazi mentre preparavamo il cantiere di riqualificazione dell'edificio. Queste iniziative hanno il ruolo di creare una comunità: persone che, negli spazi che realizziamo, possano lavorare, trascorrere del tempo e, perché no, anche formarsi una cultura o lasciarsi ispirare."

Originariamente realizzata nel 1971, l'opera viene ora riproposta con un allestimento site-specific in cui lunghe strisce di carta appese al soffitto riempiono completamente lo spazio espositivo di BiM, come spiegato da Davide Giannella, curatore dell'esposizione: "Paper/Northern Lights è la riproposizione di un progetto di Gianni Pettena, che è stato ideato la prima volta nel 1971 in occasione di una sua lezione al Minneapolis College of Art and Design, ed è incentrata sull'idea di creazione di uno spazio personale. L'installazione si attiva, le opere d'arte si attivano semplicemente attraverso l'apporto del pubblico che è fornito di forbici, inizia a ritagliare uno spazio di carattere personale sia in termini emotivi che fisici all'interno di questa distesa, di questo grande volume di fogli di carta".

La presentazione di Paper/Northern Lights, parte del palinsesto espositivo promosso da BiM e dal collettivo Specific, è solo uno dei tasselli della valorizzazione della rigenerazione urbana di Bicocca, unitamente al Milano Art Week Party, una serata di festa aperta a tutta la città dedicata alla settimana dell'arte contemporanea che animerà gli spazi di BiM, in programma sabato 18 aprile:

"Ci troviamo in uno spazio espositivo nel contesto di BiM: un progetto di rigenerazione urbana che abbiamo iniziato nel 2023 e sta trasformando un intero isolato in Bicocca in un nuovo business district. Si tratta di un grande edificio di oltre 50.000 metri quadri a funzione direzionale, che è stato costruito negli anni 90 e viene recuperato e rifunzionalizzato in alcuni suoi spazi, perché al piano terra abbiamo realizzato un grande giardino e degli spazi retail" ha concluso Giombini.

Con queste iniziative, BiM riafferma ancor di più il valore della rigenerazione urbana del quartiere di Bicocca, oltre al valore dell'arte, della creatività e della cultura contemporanea.