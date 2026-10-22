Bille August: con "Me, you" racconto primo amore e ferite della guerra

Roma, 22 ott. (askanews) - Il regista Bille August ha portato alla Festa di Roma un film tratto dal romanzo di Erri De Luca "Tu, mio", che racconta la scoperta dell'amore da parte di un quattordicenne ma anche le ferite della guerra. Il film "Me, you" interpretato da Kolbjorn Skarsgard, Sonia Ammar e Massimiliano Caiazzo, è ambientato nel 1950 su una piccola isola Italiana, dove quel ragazzino inglese incontra una giovane donna ebrea rimasta orfana durante la Seconda guerra mondiale.

Il regista ha spiegato: "Questa è innanzitutto una bellissima storia d'amore tra un ragazzo che si innamora di una donna ma è anche la storia di due persone che vengono da parti diverse del mondo, che hanno in comune questo senso di abbandono che tutte le guerre generano. E con tutto quello che succede oggi nel mondo credo che la storia sia molto molto attuale".

Nonostante le ferite che i due giovani celano dentro di loro nel film c'è sempre una luce, una vitalità, una speranza. "C'è il passato, la guerra, il dolore e l'innocenza, la luce" ha sottolineato Sonia Ammar. Il personaggio interpretato da Caiazzo è il cugino del protagonista, che incarna questo istinto di vita, anche con superficialità, per rimuovere quelle ferite.

"Dice è passato, non conta più, è un ragazzo insicuro come tanti adolescenti loro sono, fondamentalmente. Quello che per me era interessante era come lui reagiva a tutto questo, costruendosi questo castello, che è una cosa che spesso si fa. Ed era bello vedere questo castello cadere".