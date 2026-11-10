Bilateralità artigiana, 207mila prestazioni e 159 milioni erogati

Roma, 10 nov. (askanews) - È stato presentato alla Camera dei Deputati il terzo Bilancio sociale della bilateralità artigiana, curato dal'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA). Crescono gli interventi (+5,3%) e il sostegno alle imprese (+19,8%). Welfare, formazione e innovazione sono al centro di un sistema che coinvolge oltre 244mila imprese e un milione di lavoratori. Nel 2025 sono state erogate complessivamente 207.209 prestazioni, in aumento del 5,3% rispetto al 2024, per un ammontare di 158,9 milioni di euro. L'iniziativa è stata promossa da EBNA e dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA).

"Ha naturalmente reso una rendicontazione importante anche dal punto di vista sociale - ha detto il presidente di EBNA e FSBA a proposito del bilancio - che conferma l'importanza delle attività svolte dalla bilateralità, dalla bilateralità nazionale e dalla bilateralità regionale. Naturalmente il nostro obiettivo è anche quello di incrementare e migliorare ulteriormente non solo il numero e la qualità delle prestazioni, ma anche e soprattutto le attività che l'ente bilaterale nazionale può svolgere a sostegno e a supporto dell'intera bilateralità".

Il Rapporto documenta le attività degli Enti Bilaterali Regionali, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e del fondo FSBA, mettendo in evidenza il contributo della bilateralità alla protezione sociale, alla qualità del lavoro e allo sviluppo del sistema produttivo artigiano.

"Credo che sia un'occasione importante - ha aggiunto Jorge Torre, vicepresidente di EBNA e FSBA - non solo per fare il resoconto e spiegare e raccontare effettivamente i numeri di quello che concretamente viene riconosciuto ai lavoratori, di quello che è stato ottenuto con la contrattazione per i lavoratori e garantito dagli enti bilaterali, ma diventa anche un'occasione per provare a raccontare quello che può diventare l'ente bilaterale nazionale nella sua esclusività, anche come strumento per la rappresentanza, per la contrattazione, per dimostrare che è possibile creare le azioni sindacali partecipate, dando effettivamente rappresentanza a questo settore".

Il FSBA si conferma il principale strumento di sostegno al reddito del comparto, con 50.508 prestazioni e 94,4 milioni di euro erogati, pur in presenza di una contrazione rispetto all'anno precedente.

"L'anno scorso attraverso le prestazioni erogate da questo sistema molto complesso e molto articolato di enti bilaterali regionali il cui pivot nazionale è EBNA - ha concluso Stefano Di Niola, direttore di EBNA e FSBA - siamo riusciti a erogare 164mila prestazioni con oltre 130 milioni di euro di risorse. Queste sono andate a vantaggio dei lavoratori per il loro welfare, ma anche per il sostegno al reddito di quei lavoratori occupati nelle imprese colpite da crisi e una parte di queste risorse sono invece andate a vantaggio delle imprese per consentire loro di potersi sviluppare e poter ammodernare anche la loro attività".

L'incontro alla Camera ha anche posto al centro il valore della bilateralità quale espressione concreta della collaborazione tra le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, evidenziando l'importanza di rafforzarne il ruolo nel dialogo con le istituzioni.