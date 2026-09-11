ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

Bilaterale Putin-Modi alla vigilia del summit dei Brics in India

Nuova Delhi, 11 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin è stato ricevuto dal primo ministro indiano Narendra Modi per un bilaterale, alla vigilia del vertice del forum diplomatico dei BRICS (Brasile, Russia, India e Cina) in programma questo fine settimana. "L'incontro bilaterale è iniziato. Le discussioni verteranno sul riequilibrio del commercio bilaterale e sull'obiettivo di portarne il valore a circa 100 miliardi di dollari entro il 2030", ha dichiarato all'Afp, sotto condizione di anonimato, un alto funzionario indiano.

Il volume degli scambi tra Russia e India ha raggiunto i 59,9 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2025-2026, con un netto vantaggio per Mosca, che ha esportato oltre 55 miliardi, in particolare idrocarburi, scrive Afp. Tradizionale alleata politica della Russia, l'India ha continuato a importare petrolio da Mosca nonostante le sanzioni degli Stati Uniti per la guerra russa in Ucraina.

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