Milano, 21 nov. (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo, Antònio Costa, ha proposto, durante una conferenza stampa a Bruxelles, una riduzione di 204 miliardi di euro del bilancio 2028-2034 inizialmente presentato dalla Commissione europea, con l'obiettivo di "mantenere i contributi nazionali a un livello ragionevole". Questa revisione del bilancio include anche una proposta per una nuova tassa sulle grandi aziende digitali, che prevede in particolare uno studio sulla tassazione delle criptovalute.