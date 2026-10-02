Bilancio sostenibilità A2A, 1,3 mld di valore su Milano nel 2025

Milano, 2 ott. (askanews) - Tra ordini ai fornitori, costo del lavoro, dividendi, imposte, canoni, sponsorizzazioni e donazioni nel 2025 A2A ha distribuito sul territorio di Milano 1,3 miliardi di euro di valore economico. È il risultato principale del bilancio di sostenibilità territoriale di Milano della società, che rende conto delle prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo sul territorio nel 2025 e i piani di attività previsti per i prossimi anni.

"È un bilancio importante - ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A -, 1,3 miliardi di euro di valore rilasciato sul territorio, tra salari, dividendi, gli 879 milioni di euro dei nostri fornitori, quindi una filiera molto importante, e poi 600 milioni di euro di investimenti, cresciuti del 24% rispetto all'anno scorso, 250 milioni sulle reti elettriche, a dimostrazione del grande impegno che abbiamo sulla crescita dell'elettrificazione e della decarbonizzazione della città, la nostra nuova sede Life Tower, l'ammodernamento delle flotte di Amsa, gli oltre 2.300 punti di ricarica per auto elettriche installati, insomma investimenti molto importanti".

Tra punti di forza anche il capitolo occupazionale, con più di 900 persone assunte nel 2025.

"Noi le assumiamo con un contratto di lavoro a tempo indeterminato - ha sottolineato Roberto Tasca, presidente di A2A - che è un'altra scelta importante che abbiamo fatto come gruppo, abbandonando le logiche dello stage transitorio per i neolaureati che portiamo all'interno. Il problema è importante, in questo modo sviluppiamo fiducia nelle persone che vengono a lavorare per noi e diamo loro la possibilità di pianificare il futuro, contemporaneamente potrebbe essere per noi uno strumento importante per fidalizzare i talenti".

Tra le sfide c'è quella dei data center, visto che la metà di tutti quelli previsti nei prossimi anni in Italia sarà concentrata proprio a Milano, e per renderli sostenibili si sta già lavorando all'utilizzo del calore che producono per il teleriscaldamento.

"Abbiamo stimato fino a 300.000 utenze che potrebbero vedere la sostituzione del gas con il calore di recupero dei data center" ha aggiunto Mazzoncini.

Quanto ai rifiuti il 100% di quelli raccolti nei Comuni della Città Metropolitana serviti è stato destinato al recupero o alla produzione di energia, senza alcun conferimento in discarica, mentre il capoluogo si conferma tra le metropoli più virtuose in Europa per raccolta differenziata.