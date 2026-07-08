ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Bignami: "Immigrati condannati in Italia scontino la pena a casa loro"

Roma, 8 lug. (askanews) - "Con questa proposta di legge Fratelli d'Italia fa sì che finalmente degli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena a casa loro. È una modifica importante finalmente realizzabile graeize alle modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere in seno al diritto europeo": così Galeazzo Bignami, capogruppo di FDI alla Camera dei deputati, dove è stata presentata una proprosta di legge per "aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza" con lo slogan "Immigrato condannato subito rimpatriato".

Presenti, inoltre, il capigruppo di FDI al Senato Lucio Malan, il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, il responsabile del programma Francesco Filini e la responsabile immigrazione Sara Kelany.

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