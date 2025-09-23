ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2025

Bignami (FdI): inammissibili le violenze a cortei pro-Gaza

Roma, 23 set. (askanews) - "Non crediamo che sia un modo corretto di manifestare". Così il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, a margine della conferenza stampa di FdI 'Tutte le ambiguità della propaganda pro-Pal'.

"L'articolo 17 della Costituzione afferma che a tutti è riconosciuto il diritto di manifestare purché venga fatto pacificamente. Chi l'ha fatto pacificamente ha esercitato il proprio diritto costituzionalmente tutelato e ci mancherebbe altro. Però ci pare che qualcuno stia dimenticando che vi è chi usa questi momenti per condurre un'aggressione, non tanto al governo ma alle forze dell'ordine che garantiscono la nostra sicurezza. E questo non è ammissibile soprattutto quando si usa la violenza come è avvenuto ieri", ha aggiunto.

POLITICA
14
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi