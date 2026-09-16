Biggio e Mandelli girano "I Soliti Idioti-l'involuzione della specie"

Roma, 16 set. (askanews) - Sono in corso le riprese de "I Soliti Idioti - l'involuzione della specie", il nuovo film che riporta sul grande schermo Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli e l'universo de I Soliti Idioti.

Diretto da Enrico Lando e scritto da Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli e Ferruccio Martini, il film ritrova alcune delle maschere più celebri e amate create dal duo, trasportandole, questa volta, attraverso epoche e momenti diversi della storia dell'umanità. Dalla Preistoria alle grandi civiltà del passato, i personaggi de I Soliti Idioti cambiano abiti, ruoli e secoli, ma conservano vizi, ossessioni e idiosincrasie: volti familiari immersi ogni volta in mondi completamente nuovi.

A tenere insieme questo viaggio c'è il ritorno di Ruggero De Ceglie e Gianluca, padre e figlio nuovamente protagonisti e questa volta alle prese con qualcosa di decisamente più grande di loro: un viaggio nel tempo. È da qui che prende forma un percorso imprevedibile attraverso i secoli, nel quale la storia cambia continuamente scenario mentre una cosa sembra rimanere sorprendentemente immutata: l'idiozia umana.

"I Soliti Idioti - l'involuzione della specie" porta il mondo di Mandelli e Biggio in una dimensione nuova, più ampia e dichiaratamente cinematografica: un susseguirsi di epoche, ambientazioni, costumi e trasformazioni che reinventa i personaggi storici del duo senza perderne l'identità e il linguaggio irriverente.

Il film è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Valentina Avenia per Our FILMS, A Mediawan Company, Massimo Schiavon per Roadmovie e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Sarà distribuito in Italia e nel mondo prossimamente da Vision Distribution.