Biennale Teatro, interni, spiriti, luce: un notevole Mario Banushi

Venezia, 10 giu. (askanews) - Una trilogia sulla vita, sulla morte, sui fantasmi e sull'amore che, nonostante tutto, continua a esistere e a dare un senso anche al dolore, profondissimo, che permea tutta la storia. Un'idea di teatro che vive sulla costellazione interiore, intesa sia come dimensione dello spirito, sia come ambiente: gli interni che accompagnano la vita delle persone. "Romance Familiare" è il lavoro in tre capitoli che Mario Banushi ha presentato per la prima vota come un corpo unico alla Biennale Teatro a Venezia, festival che lo ha premiato con il Leone d'Argento. Albanese di nascita e poi da bambino emigrato in Grecia, Banushi lavora intorno all'idea del lutto, che in qualche modo appare come una condizione di fondo, strutturale della vita. Ma, come sapeva bene Amos Oz, la vita fa rima con la morte e il lutto si lega alla nascita, in un circolo che, attraverso il rituale (compreso quello della messa in scena), si rinnova di continuo.

L'idea di teatro di Banushi sembra sostenersi su due grandi pilastri: da una parte il ricordo personale, le immagini dell'infanzia con il loro inestirpabile mistero, dall'altra una visione profondamente consapevole dello spazio scenico, della composizione delle figure e degli oggetti sulla palco, che unita alla drammaturgia crea luoghi di immaginario universale. In particolare nel capitolo, per esempio, "Goodbye Lindita", una finestra su un lato della scena ha il potere terribile e meraviglioso di creare tutta l'atmosfera, e quello che arriva in platea è la sensazione di trovarsi a guardare sia una fotografia costruita di Jeff Wall sia la Vocazione di San Matteo del Caravaggio, sebbene quello a cui assistiamo è, almeno sulla carta, solo un interno di una casa normale di una famiglia balcanica. Quando l'immaginazione radicale, fatta di defunti meravigliosamente agghindati, di morti che non muoiono e restano con noi e di spiriti persistenti con una spericolatezza malinconica che fa pensare anche al mondo di Emir Kusturica, si intreccia con la qualità fisica e con questi volumi dello spazio teatrale, perché di volumi si tratta, il risultato, nei momenti migliori, è un teatro che parla più lingue e la sua chiarezza, pur restando oscura, diventa lampante. Ci sono poi anche i momenti meno clamorosi, le parti in cui il senso magico diventa eccessivo o le nudità sembrano scontate. Ma nel complesso la trilogia regge, avvolge, affascina, strappa il velo che divide palco e platea, anche attraverso gli odori e i rumori. E tutto finisce ad assomigliare a qualcosa di difficile da dimenticare.