Biennale Teatro, dall'antichità al presente: voci dei migranti eterni

Venezia, 15 giu. (askanews) - Una performance tra musica e poesia, che unisce il teatro greco classico e l'attualità, attraverso diversi linguaggi e una intensità scenica notevole, amplificata anche dal luogo che la ospita. Alla Biennale Teatro 2026 Christos Stergioglou e Alex Drakos Ktistakis hanno portato il loro lavoro "Cries", un viaggio emotivo attraverso il tempo, che presta attenzione alle voci, alle grida degli ultimi. Messo in scena nel Teatro Verde della Fondazione Cini sull'isola di San Giorgio, si presenta come un coro dalle profondità dell'umano.

"Purtroppo c'erano schiavi 2500 anni fa e ci sono schiavi ancora oggi - ha detto ad askanews Stergioglou - c'erano immigrati e profughi a qual tempo e ci sono oggi. Quindi non c'è un 'allora' e un 'adesso': siamo esattamente nella stessa situazione, non c'è differenza. Questa è la cosa più grave e quella che mi rende molto triste e arrabbiato: che esistono ancora queste cose, nonostante siano passati dei secoli e siano cambiate le epoche. Io spero che attraverso la nostra performance alcune persone possano ascoltate le grida di queste popolazioni e che per lo meno comincino a guardarle in modo diverso rispetto a come hanno fatto finora".

Il testo unisce versi della poesia classica e moderna, canzoni popolari afroamericane, voci della diaspora e dell'esilio, mettendoci, attraverso lo spazio mentale e fisico del teatro, di fronte a storie che forse non riusciamo più a vedere davvero. "L'arte e il teatro - ha aggiunto l'artista greco - possono fare qualcosa di molto importante: soprattutto dire la verità, per permettere alla gente di capire la realtà delle situazioni. Qualcuno capirà e magari farà delle azioni, qualcuno non capirà, ma io credo sempre che l'arte debba dire la verità, poi dipende dalla decisione di ciascuno la scelta di agire".

Il fatto poi che tutta la drammaturgia ruoti intorno alla musica probabilmente rende l'emozione dello spettatore ancora più profonda, radicata e indimenticabile.