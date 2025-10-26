ULTIME NOTIZIE 26 OTTOBRE 2025

Biennale Musica, chiude un edizione cosmica: +6% biglietti venduti

Venezia, 26 ott. (askanews) - Due intense settimane di musica contemporanea, un viaggio dentro i suoni e il tempo, la luce e anche il cosmo. La Biennale Musica 2025, diretta da Caterina Barbieri ed evocativamente intitolata "La Stella Dentro" si è chiusa con una crescita del 6% dei biglietti venduti rispetto all'anno precedente. In sostanza un grande tutto esaurito, ma soprattutto una serie di esperienze che hanno dato forma a un'idea di musica capace di emozionare con l'elettronica e le profondità siderali.

"La musica come stella dentro - ci aveva detto presentando il festival Caterina Barbieri - prima di tutto è questo desiderio di vastità, di connettere con qualcosa che vada oltre l'ego e farci avvicinare a una dimensione quasi più cosmica. Quindi il tema del festival è la musica cosmica che però non è uno stile o un genere, ma piuttosto un orizzonte di significato che fa riferimento al potere generativo della musica, quindi cosmogonia e scintilla di mondi".

Riascoltate oggi le parole della direttrice artistica assumono un significato ancora più forte, perché effettivamente quello che lei ci aveva descritto mesi fa corrisponde in maniera sorprendente a quello di cui si è potuto fare esperienza vivendo il festival, perdendosi tra le nebbie e le luci, in un gioco che ha aperto prospettive serissime di riflessione sul suono, ma anche sulla capacità di creare mondi e aprire dimensioni parallele. La stella era dentro di noi, e adesso lo sappiamo.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi