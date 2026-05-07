Biennale, Kiev: la Russia a Venezia è come un killer invitato a cena

Venezia, 7 mag. (askanews) - La vicepremier ucraina per le Politiche umanitarie Tetyana Berezhna ha attaccato la presenza della Russia alla Biennale d'arte di Venezia, la prima dall'inizio della guerra in Ucraina. La manifestazione è già stata segnata da proteste, boicottaggi, dimissioni della giuria internazionale e minacce di taglio dei fondi europei.

"Questo padiglione - ha detto Berezhna - serve a ricordare al mondo intero che la Russia vuole cancellare il popolo ucraino come nazione e come identità. Loro credono che l'Ucraina non debba esistere".

"Noi in Ucraina - ha proseguito la vicepremier - combattiamo contro la presenza della Russia in diversi modi. Stiamo lavorando per imporre sanzioni alle persone presenti nel padiglione russo come curatori: molte di loro hanno legami con l'industria militare russa, molte sono legate alla propaganda russa. Averle qui alla Biennale è come invitare un serial killer a cena con i tuoi amici".