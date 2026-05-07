ULTIME NOTIZIE 07 MAGGIO 2026

Biennale, Kiev: la Russia a Venezia è come un killer invitato a cena

Venezia, 7 mag. (askanews) - La vicepremier ucraina per le Politiche umanitarie Tetyana Berezhna ha attaccato la presenza della Russia alla Biennale d'arte di Venezia, la prima dall'inizio della guerra in Ucraina. La manifestazione è già stata segnata da proteste, boicottaggi, dimissioni della giuria internazionale e minacce di taglio dei fondi europei.

"Questo padiglione - ha detto Berezhna - serve a ricordare al mondo intero che la Russia vuole cancellare il popolo ucraino come nazione e come identità. Loro credono che l'Ucraina non debba esistere".

"Noi in Ucraina - ha proseguito la vicepremier - combattiamo contro la presenza della Russia in diversi modi. Stiamo lavorando per imporre sanzioni alle persone presenti nel padiglione russo come curatori: molte di loro hanno legami con l'industria militare russa, molte sono legate alla propaganda russa. Averle qui alla Biennale è come invitare un serial killer a cena con i tuoi amici".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi