Biennale Danza, un'installazione filmica racconta 20 festival

Venezia, 20 lug. (askanews) - Le venti edizioni del festival internazionale di danza contemporanea della Biennale di Venezia si possono rivivere in una grande installazione filmica, "Life Lines", che racconta gli artisti e i direttori che, dal passato al presente, hanno fatto della città lagunare una delle capitali mondiali della danza.

Un progetto affascinante, realizzato con l'Archivio storico della Biennale, che mostra come questi materiali di documentazione siano poi in realtà delle opere d'arte essi stessi, capaci di restituire un'emozione paragonabile a quelle degli spettacoli dal vivo.

"Il corpo è un archivio vivente - ha detto il direttore artistico della Biennale Danza 2026, Sir Wayne McGregor - e l'archivio vivente è esso stesso un corpo. Life Lines celebra vent'anni di innovazione, dialogo e senso di comunità attraverso la danza".