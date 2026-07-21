Biennale Danza, Emanuel Gat nella luce dei corpi e di Mahler

Venezia, 21 lug. (askanews) - Non è facile tradurre in parole le sensazioni che si provano assistendo allo spettacolo "Five Days in the Sun", che il coreografo Emanuel Gat ha portato in prima italiana alla Biennale Danza di Venezia. Un lavoro di grande potenza visiva e compositiva, sulle note della Sinfonia N.5 di Mahler, che restituisce l'esperienza di una vera opera d'arte ricca di rimandi e suggestioni, a partire dal quella di una luce arancione che ci parla del nostro futuro e di un tempo circolare.

"Quello che mi piace fare - ha spiegato Gat ad askanews - non è illustrare la musica, io voglio creare un dialogo con la musica. E questa musica ha una personalità molto forte e per questo anche la coreografia la deve avere: tutta l'opera riguarda il modo in cui questo dialogo si manifesta".

Si parte da un impianto classico, nei corpi e nei costumi, poi a poco a poco la contemporaneità si fa spazio, i dodici danzatori prendono caratteristiche individuali, il tempo procede fino a esplodere in momenti collettivi che sono meraviglia presente e che ricordano, per esempio, la fotografia di Thomas Struth o le opere video di Bill Viola. Creando anche un ponte relazionale tra il palco e la platea del Teatro Malibran.

"Quello che più conta per me quando il publico assiste ai miei spettacoli - ha aggiunto il coreografo israeliano che ora vive in Francia - è che vedano i danzatori, che vedano le persone. E dopo 70 minuti, alla fine, vorrei che sentissero di conoscerli, di conoscerli in profondità. Io ho messo sempre in primo piano le persone, i danzatori, il modo in cui comunicano, le cose che fanno, la loro personalità. Io non dico cosa devono fare, creo uno spazio che permetta loro di fare il meglio".

Questo spazio somiglia a volte a una spiaggia, a un'isola, a una sezione di realtà - perché è importantissimo anche il ruolo mobile di diversi sipari - nitidissima, seppur parziale. C'è un sole moderno che illumina, quasi come fosse di Olafur Eliasson, e c'è una dolcezza estrema, quasi intollerabile nella sua scoperta umanità. E il lavoro si inserisce anche nel percorso del direttore della Biennale Danza, Wayne McGregor, che per il 2026 ha scelto di ragionare sul tempo non lineare. "La coreografia - ha detto ancora l'artista - è una cosa semplice: è azione, in questo caso danza, in relazione allo spazio e al tempo. Basta, è tutto. Il resto è interpretazione. E quindi il tempo è davvero molto importante".

Così come importante è il processo di crescita, astratto, ma indiscutibile, che lo spettacolo offre a ogni corpo sul palco. La critica parla di trasformazione e catarsi, ma forse basta limitarsi a notare la pervicace volontà di essere umani in questo nostro tempo e in questo spazio della danza. Il che potrebbe portarci a cedere alla speranza di una qualche forma di etica che possa andare oltre il solo ambito culturale. "Io spero che l'arte possa portare a un cambiamento - ha concluso Emanuel Gat - ma non sono sicuro che succeda".

Quello che succede realmente è "Five Days in the Sun", con la sua forza di rivelazione interiore e la sua indiscutibile seppur nebbiosa potenza, non solo coreutica. (Leonardo Merlini)