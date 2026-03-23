Biennale, Buttafuoco tende la mano a Giuli: grazie al ministero

Milano, 23 mar. (askanews) - "Grazie al ministero della Cultura per il suo importante contributo". Dieci parole che sembrano un gesto di distensione: il presidente della Fondazione della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, presentando le Biennali di Danza, Musica e Teatro, ha in un certo senso teso la mano all'istituzione guidata da Alessandro Giuli dopo i giorni delle polemiche per la scelta veneziana di invitare la Russia alla Biennale Arte che si aprirà a maggio. "La Fondazione La Biennale di Venezia è un'istituzione che si specchia nel circolo virtuoso della collaborazione e del rapporto con altre istituzioni", aveva detto poco prima Buttafuoco.