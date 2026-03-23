ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Biennale, Buttafuoco tende la mano a Giuli: grazie al ministero

Milano, 23 mar. (askanews) - "Grazie al ministero della Cultura per il suo importante contributo". Dieci parole che sembrano un gesto di distensione: il presidente della Fondazione della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, presentando le Biennali di Danza, Musica e Teatro, ha in un certo senso teso la mano all'istituzione guidata da Alessandro Giuli dopo i giorni delle polemiche per la scelta veneziana di invitare la Russia alla Biennale Arte che si aprirà a maggio. "La Fondazione La Biennale di Venezia è un'istituzione che si specchia nel circolo virtuoso della collaborazione e del rapporto con altre istituzioni", aveva detto poco prima Buttafuoco.

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi