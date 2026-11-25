Venezia, 25 nov. (askanews) - Le sculture potenti di Nick Cave e l'affascinante e delicato padiglione indiano. Sono stati assegnati alla Biennale Arte di Venezia i Leoni dei visitatori, basati sui voti espressi da chi è stato alla 61esima mostra internazionale. Una scelta, quella di affidarsi al voto del pubblico, presa dopo le dimissioni della giuria internazionale in seguito alle polemiche sui padiglioni della Russia e di Israele.

I premi, uno riservato al miglior artista della mostra e uno alla migliore partecipazione nazionale, sono andati allo scultore e coreografo statunitense, che ha creato alcune delle opere più viste e fotografate della Biennale, e al padiglione dell'India, raffinato, ecologista e con un elemento di sogno che ce lo avevano fatto notare fin da giorni della preview. Due premi che, pur non avendo il valore e lo status dei Leoni delle giurie, sono comunque carichi di dignità e di valore, a dimostrazione di una certa consapevolezza dei visitatori e di un senso del messaggio della Biennale.