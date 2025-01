Biden conferisce la Presidential Citizens Medal a Liz Cheney

Washington, 03 gen. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden ha assegnato la Presidential Citizens Medal a 20 cittadini americani che hanno "compiuto atti esemplari di servizio per il loro paese o per i loro concittadini". Tra i destinatari anche l'ex deputata repubblicana Liz Cheney, avversaria di Trump e molto critica nei confronto del presidente eletto che è stata premiata per il suo servizio al Congresso e nella commissione speciale della Camera che ha indagato sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio.

Nella cerimonia alla Casa Bianca, Biden ha conferito la medaglia anche al deputato Bennie Thompson, che ha rivestito il ruolo di presidente del comitato del 6 gennaio, a tre ex senatori e a Mary Bonauto, che ha sostenuto l'uguaglianza dei matrimoni di fronte alla Corte Suprema.