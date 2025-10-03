Bezos a Torino su AI: una bolla industriale ma porterà enormi benefici

Milano, 3 ott. (askanews) - Dall'Italian Tech week, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha parlato del futuro dell'AI, definendola una "bolla industriale", ma con effetti positivi.

"L'Ai è reale e sta per cambiare ogni settore - ha detto Bezos in un panel con John Elkann - avrà conseguenze su ogni azienda nel mondo". Il punto secondo l'imprenditore è che l'entusiasmo al momento fa sì che sia finanziata qualsiasi cosa, sia le aziende con idee buone che cattive.

"La cosa ottima riguardo alle bolle industriali, diverse dalle bolle finanziarie - ha spiegato - è che non sono così male possono anche essere positive perché quando la polvere si posa e si vede chi sono i vincitori, la società beneficia di quelle invenzioni".

"Ed è quello che sta accadendo - ha aggiunto - i benefici dell'Ai alla società saranno enormi".