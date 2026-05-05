ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Beyoncé e famiglia, Katy Perry e Bad Bunny: le star al Met Gala 2026

New York, 5 mag. (askanews) - Piume, lunghi strascichi e gli accessori più bizzarri: così le più grandi star di Hollywood - della musica, dello sport e della moda - come Beyoncé, Madonna, Rihanna e Bad Bunny - hanno sfilato sul tappeto rosso del Met Gala, il celebre gala di beneficenza che si tiene a Manhattan, considerato l'evento più glamour al mondo, che quest'anno aveva come tema "Fashion is art".

Sul red carpet Beyoncé è apparsa con un abito tempestato di cristalli e piume e una coroncina, al suo fianco il marito Jay-Z con la figlia primogenita Blue Ivy Carter, 14 anni. Avvistata Rihanna "bellissima" come sempre e Bad Bunny che ha stupito tutti presentandosi "invecchiato", mentre Katy Perry è arrivata al Metropolitan Museum con una maschera a coprirle il volto e Madonna con un abito gotico nero con veli grigi tenuti da 7 assistenti.

Tra le big della serata, la papessa della moda e direttrice editoriale di Vogue Anna Wintour, l'attrice e produttrice Nicole Kidman e la figlia Sunday Rose Kidman Urban, oltre all'incantevole Margot Robbie e la regina del tennis Venus Williams con il marito Andrea Preti.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi