Best HR Team: nella quinta edizione il capitale umano batte l'AI

Roma, 15 set. (askanews) - Presentata a Milano la quinta edizione della Certificazione Best HR Team di HRC Community. Dai 174 progetti analizzati dall'Osservatorio emergono i 3 trend dell'anno: la cultura aziendale supera l'AI, la settimana corta di Zenita e la parental equity di Siemens Healthineers tracciano la rotta, mentre l'Intelligenza Artificiale diventa competenza diffusa. 88 casi, pari al 51% percento del campione sotto esame, hanno evidenziato la centralità della cultura aziendale alla base del cambiamento. L'IA, inoltre, non viene più considerata come sperimentale, bensì come vera e propria skill fondamentale nei processi core. Infine, viene confermato il legame indissolubile tra performance e cura delle persone, con il wellbeing che assume un ruolo di vero e proprio abilitatore delle performance.

Le parole di Marco Gallo, Managing Director di HRC Community: "Best HR Team, anche quest'anno, grande successo, 174 progetti, 60 aziende certificate. Cosa emerge dalla certificazione Best HR Team? Che le aziende stanno continuando a investire sulle persone, contro qualsiasi pronostico in cui l'intelligenza artificiale sembrava entrare in maniera predominante solo e esclusivamente all'interno delle organizzazioni, quasi per sostituire le persone."

L'evento, organizzato da HRC Community, ha premiato 60 aziende nazionali ed internazionali con il bollino di qualità Best HR Team. 8 sono invece le aziende vincitrici delle categorie Best HR Team 2026: da Zenita a Siemens Healthineers, da ACEA a Fincantieri passando per Coca-Cola HBC Italia, Terna e Danieli, le company sono state premiate per gli sforzi dimostrati in campi che variano dall'inclusione al people management, all'attrattività per i talenti e al welfare aziendale. Diversi punti di forza, stessa finalità: restare al passo con i competitors globali senza dimenticare la componente umana, valore aggiunto reale per ottenere risultati concreti nel lungo periodo.