Bertini (ENEA): competitività edilizia da riduzione consumi

Roma, 15 giu. (askanews) - Istituzioni e professionisti a confronto all'evento "Metodologie e strumenti a supporto della decarbonizzazione e della circolarità in edilizia", promosso da MASE, ENEA e GBC Italia. In questo contesto, Ilaria Bertini, Direttrice del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica di ENEA, ha sottolineato il ruolo strategico dell'efficienza energetica, dell'economia circolare e dell'industria dei materiali nel percorso di decarbonizzazione del settore.

"I lavori di oggi hanno evidenziato la centralità dell'edificio inteso come sistema complesso, che richiede di essere affrontato da molteplici punti di vista. Certamente l'efficienza energetica, che rappresenta il fulcro dell'attività del nostro Dipartimento, è un aspetto peculiare: ci permette di abbattere i consumi e, di conseguenza, di favorire concretamente il percorso di decarbonizzazione al centro del dibattito odierno. Altrettanto fondamentale è il tema dell'economia circolare, legato alla possibilità di riutilizzare i materiali derivanti dalla dismissione degli edifici. In questa transizione, un ruolo preponderante e massivo è giocato dalle aziende produttrici di materiali per l'edilizia. Questo settore, forse prima di altri, ha dimostrato una grande lungimiranza nel comprendere la necessità di ridurre i consumi: una scelta dettata non solo da imprescindibili ragioni ambientali, ma anche da fattori di sicurezza energetica ed economici, essenziali per la loro stessa competitività sul mercato."