Bernini contestata a Atreju, ministro: sempre solo poveri comunisti

Roma, 11 dic. (askanews) - In apertura del suo intervento ad Atreju, la kermesse di FdI a Roma, la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini contestata da alcuni attivisti che manifestavano contro il semestre filtro in Medicina.

"Ecco i nostri amici contestatori! Bravi, vi stavamo aspettando.

Sapete come diceva Berlusconi?", ha detto Bernini rivolgendosi loro: "Siete sempre solo dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare, fatemi parlare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità, siete inutili".

Bernini è poi sceso dal palco per incontrarli e discutere.