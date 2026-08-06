Berlino, un albero e una panchina arcobaleno per vittime dell'attentato

Milano, 6 ago. (askanews) - Funzionari e membri della comunità Lgbtq hanno piantato un acero e inaugurato una panchina arcobaleno nel parco Tiergarten di Berlino in onore delle vittime dell'attentato con un'auto lanciata contro la folla durante la parata del Christopher Street Day (CSD), uno dei più grandi eventi Pride d'Europa. L'attentato ha causato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. "Per noi era importante dare dignità a questa scena del crimine, senza lasciare alcuno spazio vuoto, anzi, nemmeno un singolo spazio vuoto, e un nuovo albero ci è sembrato il simbolo perfetto di forza, sopravvivenza e rinascita dopo questo tragico evento", ha sottolineato Stefanie Remlinger, Sindaca del distretto Mitte di Berlino.