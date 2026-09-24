Berlino si ritira da corsa ai Giochi Olimpici, la Linke non li vuole

Berlino, 24 set. (askanews) - Berlino ha ufficialmente ritirato la propria candidatura per ospitare i Giochi olimpici del 2036, 2040 o 2044, lasciando in lizza soltanto i progetti di Monaco e di Colonia/Reno-Ruhr in vista della decisione del Comitato olimpico tedesco (DOSB), prevista per sabato. Una decisione - ha spiegato il sindaco della Capitale tedesca - legata al volere del futuro governo della Città-Stato a guida Linke, la sinistra radicale vincitrice delle elezioni di domenica 20 settembre con il 25,7% dei consensi.

"Oggi è un giorno triste per Berlino, perché i Giochi olimpici e paralimpici avrebbero rappresentato una straordinaria opportunità: un'opportunità eccezionale per Berlino, per la Germania dell'Est e per le generazioni future", ha dichiarato ai giornalisti il borgomastro di Berlino, Kai Wegner.

"Naturalmente la questione riguarda la stabilità politica, anche per quanto concerne le principali federazioni sportive. Già il lunedì dopo le elezioni ho cercato di avviare un dialogo con alcuni interlocutori affinché questa opportunità per il futuro di Berlino venisse preservata, una promessa di futuro per le generazioni a venire. Tuttavia, abbiamo dovuto prendere atto di quanto dichiarato dalla signora Eralp (Elif, ndr) durante una conferenza stampa: la candidatura era da considerarsi ormai tramontata. In seguito abbiamo proseguito i colloqui, ma le principali federazioni sportive hanno chiaramente segnalato che non potevano darci il loro assenso a quelle condizioni. Me ne rammarico profondamente".