Berlino, sedie vuote per le vittime del 7 ottobre e per gli ostaggi

Berlino, 7 ott. (askanews) - Centinaia di sedie vuote sono state disposte davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino in memoria delle vittime e degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, a due anni dall'attacco del 7 ottobre.

Un'iniziativa promossa dall'Unione degli studenti ebrei tedeschi. Sulle sedie le immagini dei rapiti, con il loro nome.

"Abbiamo visto purtroppo durante lo Yom Kippur a Manchester che questo è ancora un enorme pericolo in Europa" ha detto una studentessa di Duesseldorf - è proprio qui il mio appello alla politica, affinché combatta attivamente l'antisemitismo e mostri alla società che per noi è importante che si faccia davvero qualcosa contro l'odio che ancora viene rivolto contro gli ebrei".

