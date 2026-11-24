Berlino, 24 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, si dice "scioccato" dall'intervento rivendicato dal presidente americano Donald Trump a favore del ritorno di Jensen Huang alla guida di Nvidia. "Mi ha scioccato, ad essere sincero, perché, per quanto ne so, e per quanto mi ricordi personalmente, non ho mai visto né preso atto di un simile intervento da parte del mondo politico nei confronti di un'azienda", ha aggiunto il ministro durante un evento a Berlino.

"Sì, la cosa mi ha scioccato, a essere onesto, perché, per quanto ne so, ripensandoci personalmente, non ho mai visto né riconosciuto un intervento del genere da parte della politica nei confronti di una società specifica. E ho alcuni dubbi sul fatto che questo sia un modello davvero valido per il futuro. Ma va bene, questo è successo negli Stati Uniti d'America. Ancora una volta, torno a ciò che stavo dicendo. Abbiamo quindi motivi sufficienti per difendere con convinzione l'ordine internazionale basato sulle regole, il che significa anche che nei paesi liberi, democratici e basati sulle regole, il potere politico dovrebbe astenersi dall'interferire nell'attività economica delle aziende".