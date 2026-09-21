Berlino, Elif Eralp (Linke): la mia rivoluzione contro il caro affitti

Roma, 21 set. (askanews) - In conferenza stampa il giorno dopo le elezioni nella città-Stato di Berlino, Elif Eralp, candidata di punta della Linke, primo partito al voto regionale della Capitale tedesca con il 25,7% dei consensi, ha risposto alle accuse di antisemitismo, mentre la presenza di un controverso attivista filo-palestinese a una festa elettorale ha creato imbarazzo tra le fila del partito, e ha ribadito l'intenzione di risolvere la crisi degli affitti in città, con ogni strumento possibile. La Linke dovrà ora avviare negoziati con i Verdi e la Spd per formare una coalizione di governo.

"C'è stata una netta presa di distanza. Per me è assolutamente chiaro che l'esaltazione della violenza e del terrorismo è del tutto inaccettabile. Mi impegno a tutelare la vita ebraica così come quella di chiunque altro e garantisco che le persone nella nostra città debbano poter tornare a sentirsi al sicuro. Farò di tutto affinché le persone ebree, così come quelle musulmane, le persone queer e tutti gli abitanti della nostra città possano sentirsi sicuri e condurre una vita serena qui. Questo è il mio compito fondamentale e rappresenta per me una priorità assoluta.

"Il nostro obiettivo dichiarato è risolvere la crisi degli affitti. Ho promesso di mettere in campo ogni strumento possibile per far sì che i canoni di locazione nella nostra città diminuiscano. Ciò richiede misure sia a breve che a lungo termine: bisogna finalmente garantire legalità e ordine nel mercato degli affitti, contrastando la speculazione abitativa, gli affitti turistici illegali e altre criticità, oltre a introdurre una regolamentazione più rigorosa del settore. Rientrano in questo ambito la nostra legge per la sicurezza abitativa, il blocco degli affitti per le società immobiliari di proprietà pubblica e la socializzazione di ingenti patrimoni immobiliari in mano a grandi gruppi del settore. Dobbiamo inoltre promuovere la costruzione di nuovi alloggi di edilizia sociale", ha spiegato Eralp, 45enne giurista figlia di immigrati turchi.