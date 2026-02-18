Berlinale, in "Where To?" prove amicizia tra israeliani e palestinesi

Berlino, 18 feb. (askanews) - Mentre decine di attori e registi, tra cui Javier Bardem e Tilda Swinton, hanno firmato una lettera aperta indirizzata alla Berlinale per denunciare il "silenzio" sul genocidio a Gaza, al Festival del Cinema di Berlino viene presentato "Where To?", film del regista israeliano Assaf Machnes, che racconta la storia di Hassan, un autista palestinese che usa Uber per scarrozzare le persone nelle infinite notti berlinesi e che stringe amicizia con Amir, un turista israeliano. Un viaggio "tra il collettivo e l'intimo", lo ha definito il regista:

"Alla fine di una visita qui mi sono ritrovato nel taxi di un autista palestinese e ho sentito che, senza parlare troppo, ci capivamo su molti livelli. Ed era diverso dai soliti incontri che ho con i miei amici artisti palestinesi. C'era questa connessione senza vincoli perché non sapevamo se ci saremmo rivisti", ha raccontato ad Afp Machnes, che vive tra Berlino e Tel Aviv, aggiungendo che questa esperienza lo ha spinto a chiedersi cosa sarebbe successo se "avessi continuato a incontrare lo stesso autista più e più volte".

Amir, interpretato dall'attore israeliano Ido Tako, rischia di perdersi in queste notti e diventa il passeggero abituale di Hassan. I due sono legati da un grande dolore:

"Ho fatto un sacco di corse per capirlo davvero, per sentire davvero e iniziare a entrare in contatto con i veri autisti e, attraverso quelle conversazioni, ho imparato, sono cresciuto come persona, conoscere e capire persone diverse con background diversi e entrare in contatto con loro e vedere che non siamo diversi. Questo film mi ha reso una persona migliore, ne sono orgoglioso".

"Quando gli dico: 'ti voglio bene Amir, mi piaci', come un padre a un figlio, abbiamo un problema, non è un mio problema, non sono io il suo problema. Il problema è la situazione in Israele e i rapporti tra palestinesi e israeliani, è molto complicato per due personaggi come noi, Amir e Hassan, questo è il problema", ha aggiunto l'attore che interpreta il tassista palestinese squattrinato, Ehab Salami.