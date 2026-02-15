Bergamo, tenta di strappare bimba alla madre: arrestato

Bergamo, 15 feb. (askanews) - Ha afferrato una bambina di un anno e mezzo per le gambe, tentando di trascinarla all'interno di un supermercato mentre la madre la teneva per mano. Un uomo, cittadino rumeno senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato sequestro di persona e lesioni aggravate.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. La donna ha reagito e ha chiesto aiuto, mentre il padre della piccola e alcuni passanti, insieme agli addetti alla vigilanza, sono riusciti a bloccare l'aggressore fino all'arrivo della volante.

Le immagini della videosorveglianza e le testimonianze hanno consentito di ricostruire la dinamica. La bambina è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato la frattura del femore. L'uomo è stato posto in custodia in carcere inattesa di convalida. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria e resta valida la presunzione di innocenza.