Bergamo capitale della supply chain e della logistica

Bergamo, 24 giu. (askanews) - Bergamo si prepara a ospitare LOGISTICS HUB, il nuovo evento business dedicato alla logistica e alla supply chain, in programma il 19 e 20 maggio 2027 presso la Fiera di Bergamo.

Promosso da Hannover Fairs International, società italiana del gruppo Deutsche Messe, l'appuntamento inaugurerà Tech Fest Italia, il nuovo format dedicato all'innovazione delle filiere industriali.

Più che una fiera tradizionale, LOGISTICS HUB si propone come una piattaforma di incontro e networking tra imprese, centri di ricerca e stakeholder del settore.

"La fiera si svolgerà a Bergamo perché siamo in un hub di logistica e dobbiamo renderci conto che questo settore, nel calcolo del prezzo finale, conta per il 10% e quindi ha un valore economico abbastanza importante. Si combina con tutti gli altri settori, quindi è essenziale" ha dichiarato Andreas Zuge, Direttore Generale di Hannover Fairs International GmbH.

Al centro del confronto ci saranno le principali sfide della trasformazione digitale: automazione, robotica, software per la gestione della supply chain, data intelligence, trasporto multimodale e sostenibilità.

L'evento coinvolgerà manager, imprenditori e decision maker provenienti dai settori manifatturiero, logistico e distributivo, offrendo un ricco programma di convegni, approfondimenti e incontri professionali.

"E' un ulteriore tassello molto importante nel percorso di internazionalizzazione della Fiera di Bergamo, che mira a posizionarsi come hub e piattaforma internazionale per proporre eventi di alto rilievo, anche legati al mondo della manifattura. Bergamo è al centro di una delle aree più importanti a livello europeo come produttività e come produzione industriale. E poi è un tassello importante anche perché contribuisce in modo significativo al PIL italiano e all'esportazione dei nostri prodotti all'estero" ha concluso Carlo Conte, Project Manager di Promoberg.

Con LOGISTICS HUB, Bergamo punta a rafforzare il proprio ruolo sulla scena internazionale come punto di riferimento per l'innovazione, il business e lo sviluppo delle filiere logistiche del futuro.